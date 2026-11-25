S&P met en garde contre un éventuel manquement à l'intégrité du conseil d'administration de Nvidia et place la note du fabricant de puces sous surveillance en vue d'une dégradation

Mercredi, S&P Global Ratings a placé la note de crédit « NVDA.O » de Nvidia sous surveillance en vue d’un éventuel abaissement, affirmant que le départ puis la réintégration de son directeur général avaient mis en évidence des faiblesses dans la gestion du fabricant de puces et dans la supervision exercée par son conseil d’administration.

« Nous estimons que la longue durée du mandat de certains membres du conseil d’administration a pu compromettre leur indépendance. Les pratiques de gouvernance d’entreprise de la société n’ont peut-être pas non plus suivi le rythme de la croissance rapide de Nvidia et de son rôle d’acteur technologique mondial incontournable », a déclaré l’agence de notation.

Cette décision intervient dans un contexte tumultueux pour la direction de Nvidia. Le conseil d’administration de la société a réintégré le directeur général Jensen Huang en début de semaine, quelques jours après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales avec des subordonnées directes ainsi qu’avec une femme d’affaires chinoise que les services de renseignement américains soupçonnent d’être une espionne de Pékin.

Les détracteurs et les législateurs ont vivement critiqué cette réintégration, remettant en cause l’indépendance du conseil d’ , dont le président nouvellement élu avait déclaré aux investisseurs la semaine dernière que Nvidia ne réengagerait pas Jensen Huang au poste de directeur général, car son comportement personnel était incompatible avec le code de conduite de l’entreprise.

En réintégrant M. Huang lundi, Nvidia a omis toute mention de ses relations extraconjugales, affirmant au contraire que cette décision était « fondée sur les recommandations du gouvernement américain », alors même qu’un comité indépendant du conseil d’administration poursuivait son enquête sur des informations le mettant en cause et sur une opération présumée des services de renseignement étrangers.

Reuters a rapporté mercredi que le ministère américain de la Justice n’avait pas mené d’ d’enquête officielle sur Huang avant que le président américain Donald Trump ne fasse pression pour son retour au poste de directeur général, selon trois personnes proches du dossier.

Il a plutôt conclu qu’il n’y avait aucune preuve qu’il ait enfreint la loi, sur la base d’enquêtes en cours concernant deux clients de Nvidia, Super Micro et Megaspeed International, soupçonnés de faire passer clandestinement des micropuces de pointe vers la Chine. Cette conclusion est susceptible d’évoluer à mesure que les enquêtes se poursuivent.

AUCUNE PREUVE À CE JOUR QU'ALICE HUANG SOIT UNE ESPIONNE

Les investisseurs sont restés globalement imperturbés par la décision de S&P, alors que l’action Nvidia a chuté de 38 % depuis le 6 octobre. Mercredi, le titre Nvidia a clôturé en baisse de près de 4 %, rattrapant une partie de ses pertes après que l’indice Nasdaq 100 .NDX a brièvement frôlé une chute de 20 % par rapport à son plus haut récent.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement augmenté ces dernières semaines, mais le spread des CDS à cinq ans pour Nvidia <R:NVDA5YUSAX=MG> est resté pratiquement inchangé.

Nvidia bénéficie actuellement d’une notation « AA » attribuée par S&P, ce qui indique une très forte capacité à honorer ses engagements financiers. La notation la plus élevée est « AAA ».

L'agence a déclaré qu'elle pourrait dégrader la note de Nvidia dans les 90 prochains jours, mais s'attend à ce qu'une éventuelle dégradation se limite à un cran, à moins que des enquêtes ou d'autres révélations ne nuisent à la réputation de l'entreprise ou à ses perspectives commerciales futures.

Par ailleurs, Moody's a déclaré mercredi à l' que le retour de Huang atténuait l'incertitude à court terme concernant la gestion des activités de Nvidia et éliminait le risque lié à la nomination d'un nouveau dirigeant pour le fabricant de puces.

L’agence a précisé que la note Aa1 de Nvidia et ses perspectives stables restaient inchangées, mais a ajouté que des incertitudes persistaient en matière de gouvernance et de réglementation.

Nvidia a joué un rôle clé dans le financement de l’essor de l’IA, en soutenant financièrement des start-ups spécialisées dans l’IA, des entreprises du cloud et des projets de centres de données, qui, à leur tour, consacrent une grande partie de ces capitaux à l’achat des GPU de Nvidia et d’autres puces d’IA.

Selon les analystes, ces montages financiers complexes ont accru la vulnérabilité de Nvidia face à un éventuel ralentissement économique.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que les autorités américaines n’avaient trouvé aucune preuve indiquant que la dirigeante du secteur technologique Alice Huang ait été chargée par Pékin d’espionner Jensen Huang, citant des sources proches d’un briefing classifié.

Des responsables de la CIA, du FBI, du Bureau du directeur du renseignement national et de l’Agence nationale de sécurité ont briefé le personnel des commissions du renseignement du Congrès ainsi que les dirigeants des deux chambres, a rapporté le Journal.

Ces responsables ont indiqué qu’Alice Huang avait contacté les services de renseignement chinois au cours de cette affaire, mais qu’ils n’avaient trouvé aucune indication suggérant qu’elle ait fourni des renseignements significatifs, a rapporté le Journal.

Nvidia et les agences concernées n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L’article précise que les éléments de preuve actuels suggèrent qu’Alice Huang et Jensen Huang auraient pu entretenir une relation amoureuse, mais qu’il ne s’agissait pas d’une manœuvre orchestrée par la Chine, et que de nouvelles informations pourraient modifier cette évaluation.

Le compte-rendu a également souligné que Kang Wei, décrit au Journal comme étant le mari d’Alice Huang par des personnes de leur entourage, était un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État qui restait en contact fréquent avec les services de renseignement.