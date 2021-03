S&P : l'endettement local devrait dépasser 155 milliards en France d'ici à la fin de 2021

(AOF) - Après une forte hausse en 2020, le recours à l'emprunt des collectivités locales françaises devrait avoisiner 16 milliards d'euros par an en 2021-2022, contre 13,6 milliards d'euros en 2019, selon les estimations de S&P Global Ratings. L'agence de notation explique que les mesures de soutien à l'économie ainsi que les impacts budgétaires de la Covid devraient continuer de peser sur les besoins de financement. Dès lors, elle estime que le désendettement va ralentir, le taux d'endettement devrait avoisiner 73% des recettes de fonctionnement en 2022, contre 71% en 2019.

Leur dette totale pourrait dépasser 155 milliards d'euros à fin 2021.

Pour autant, la majorité des collectivités continuera de bénéficier en 2021 et 2022 d'un accès important et diversifié à la liquidité externe, à des conditions de financement favorables à long terme et à court terme.