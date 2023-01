S&P Global souligne la fragilité sous-jacente de l'économie française

"Les dernières données de l'enquête mettent donc en lumière la fragilité sous-jacente de l'économie française. Une nouvelle hausse des taux d'intérêt attendue dans les prochains mois et le maintien, pour l'heure, d'une inflation obstinément élevée, ne feront qu'accentuer cette fragilité."

"L'année 2022 s'est achevée, selon les dernières données PMI, sur une deuxième contraction mensuelle consécutive de l'activité dans le secteur des services français. Ce dernier repli de l'activité a par ailleurs contribué à la plus faible performance trimestrielle du secteur depuis le début de l'année 2021, augmentant ainsi la probabilité d'une entrée prochaine en récession de la France, deuxième économie de la zone euro" a commenté Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence.

(AOF) - Le secteur privé français s'est moins contracté qu'annoncé initialement en décembre, a indiqué S&P Global. L'indice composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, des directeurs d'achats (PMI), est ressorti à 49,1 en version définitive, contre une première estimation de 48. Il était de 48,7 en janvier. Le PMI pour les services est ressorti à 49,5 contre 48,1 en première estimation et 49,3 en novembre.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.