S&P Global s'attend à une envolée des défauts d'émetteurs "junk"

LONDRES, 31 mars (Reuters) - Le marché européen du crédit risque d'assister au cours des prochains mois à une envolée des défaillances des entreprises notées en catégorie spéculative ("junk"), prévient mardi S&P Global, qui table sur un quasi-quadruplement du taux de défaut à 8% d'ici fin décembre. S&P avait averti la semaine dernière que l'économie européenne s'acheminait vers une contraction d'au moins 2% et susceptible d'atteindre 10% cette année en raison des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus. "La récession qui s'est emparée de l'Europe intervient au moment où le marché de la dette spéculative est vulnérable à un gel de la liquidité conjugué à une chute des bénéfices", explique Nick Kraemer, directeur de la division "Performance Analytics" de S&P Global. Il souligne que la proportion d'émetteurs "junk" notés dans le bas de cette catégorie, soit B- ou en dessous, dépasse 20%, son plus haut niveau historique. L'agence précise que le secteur européen du pétrole risque d'être "particulièrement touché" en raison de la chute des cours du brut. Dans une note séparée, S&P Global explique que "les compagnies d'exploration et de production étant en train de réduire leurs 'capex' de 20%, les entreprises qui fournissent les producteurs de pétrole et de gaz entrent dans une période très difficile". Elle a abaissé ses notes pour plusieurs acteurs du secteur dont CGG GEPH.PA à B- et Vallourec VLLP.PA à CCC+. (Joice Alves, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00% VALLOUREC Euronext Paris +4.05%

