S&P Global Ratings plus pessimiste sur la conjoncture européenne

(AOF) - L'agence de notation S&P Global a abaissé aujourd'hui ses prévisions de croissance pour la zone euro, en raison de pressions inflationnistes plus fortes. "Nous avons abaissé nos prévisions de croissance pour l'économie de la zone euro à 2,6 % cette année et 1,9 % l'année prochaine - contre 2,7 % et 2,2 % dans nos prévisions intermédiaires en mai - car les vents contraires pour la croissance se renforcent", a déclaré Marion Amiot, économiste principale de S&P Global Ratings.

Elle prévoit désormais que l'inflation atteindra 7 % cette année et 3,4 % en 2023 (contre 6,4 % et 3 % précédemment) en raison de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires résultant du contexte géopolitique actuel. La baisse de la demande internationale devrait également freiner la croissance.

Selon ces nouvelles prévisions, les risques de ralentissement de la croissance restent importants, principalement en raison du conflit en Ukraine. Les pénuries de gaz pourraient par ailleurs s'accentuer cette année, ce qui serait un nouveau coup dur pour les consommateurs.