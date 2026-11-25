S&P Global place la note de Nvidia sous « surveillance négative » (CreditWatch Negative) en raison de l'augmentation des risques liés à la gestion et à la gouvernance

Mercredi, S&P Global Ratings a placé la notation de crédit « NVDA.O » de Nvidia sous «surveillance négative» (CreditWatch Negative), signalant ainsi une forte probabilité de dégradation de la notation, en invoquant des risques croissants liés à la gestion et à la gouvernance.

Le départ puis la réintégration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ne dissipent pas les inquiétudes concernant la supervision par le conseil d’administration du code de conduite des dirigeants, a déclaré l’agence.

Cet incident a mis en évidence des faiblesses dans le cadre de gestion et de gouvernance de Nvidia, notamment en ce qui concerne la structure, la composition et l’efficacité du conseil d’administration, a déclaré S&P.

Nvidia bénéficie actuellement d’une notation « AA », ce qui indique une très forte capacité à honorer ses engagements financiers. La notation la plus élevée est « AAA ».

L’agence s’attend à ce que toute éventuelle dégradation de la note de Nvidia se limite à un cran, à moins que des enquêtes ou d’autres révélations ne nuisent à la réputation de l’entreprise ou à ses perspectives commerciales futures.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que les autorités américaines n’avaient trouvé aucune preuve indiquant que la dirigeante du secteur technologique Alice Huang ait été chargée par Pékin d’espionner Jensen Huang, citant des sources proches d’un briefing classifié.

Cette réunion ferait suite à la décision du président américain Donald Trump, prise en début de semaine, d’ouvrir la voie à la réintégration de Jensen Huang, en assurant à Nvidia que son directeur général ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale.

La polémique a débuté avec des inquiétudes concernant les liens présumés d’Alice Huang avec les services de renseignement chinois et la question de savoir si sa relation avec Jensen Huang avait influencé les détournements présumés de puces Nvidia vers la Chine.

Des responsables de la CIA, du FBI, du Bureau du directeur du renseignement national et de l’Agence nationale de sécurité ont informé le personnel des commissions du renseignement du Congrès ainsi que les dirigeants des deux chambres, a rapporté le Journal.

Ces responsables ont déclaré qu’Alice Huang avait contacté les services de renseignement chinois au cours de cette affaire, mais qu’ils n’avaient trouvé aucune indication laissant penser qu’elle ait fourni des renseignements significatifs, a rapporté le Journal.

Nvidia et les agences concernées n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

L'action Nvidia a chuté de plus de 7 %, ce qui pourrait faire perdre au fabricant de puces plus de 250 milliards de dollars de capitalisation boursière et effacer le rebond de 31 % enregistré après la réintégration du directeur général Huang , qui avait permis de gagner plus de 900 milliards de dollars.

L’article indique que les éléments de preuve actuels suggèrent qu’Alice Huang et Jensen Huang auraient pu entretenir une relation amoureuse, mais qu’il ne s’agirait pas d’une manœuvre orchestrée par la Chine, tout en précisant que de nouvelles informations pourraient toutefois modifier cette évaluation.

Le compte-rendu souligne également que Kang Wei, présenté au Journal comme le mari d’Alice Huang par des personnes de leur entourage, était un agent du ministère chinois de la Sécurité d’État qui restait en contact régulier avec les services de renseignement.