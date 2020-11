Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P Global en pourparlers pour acquérir IHS Markit pour $44 mds - WSJ Reuters • 30/11/2020 à 08:21









30 novembre (Reuters) - S&P Global Inc SPGI.N est en pourparlers pour acquérir IHS Markit Ltd INFO.N , dont le siège se trouve à Londres, pour environ 44 milliards de dollars (36,77 milliards d'euros) a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Une source a confirmé à Reuters qu'un accord d'achat était sur le point d'être conclu entre les deux fournisseurs de données financières. Selon le WSJ https://on.wsj.com/2VtPXql, cet accord, qui constituerait la plus importante offre d'achat cette année, pourrait être annoncé dès ce lundi. Ni S&P Global ni IHS n'ont répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. S&P Global fournit des notations de dettes d'États et d'entreprises, ainsi que des données pour les marchés de capitaux et de matières premières dans le monde entier. De son côté, IHS a des activités très variées, allant de la vente de données sur les secteurs automobile et technologique à la publication de la revue spécialisée dans la défense et l'armement Jane's Defence Weekly. La société a été créée en 2016 après le rachat du britannique Markit Ltd par le groupe américain d'études et de conseil aux entreprises IHS. Selon les calculs de Reuters, la capitalisation boursière d'IHS s'élevait à 36,88 milliards de dollars sur la base du cours de clôture vendredi. (by Maria Ponnezhath, Shubham Kalia et Greg Roumeliotis, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)

