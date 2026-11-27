Une vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
27 novembre (Reuters) - L'agence de notation S&P Global Ratings a confirmé vendredi la note souveraine de la France à A+ mais l'a assortie d'une perspective négative, faisant planer la menace d'une nouvelle dégradation à moyen terme.
L'agence américaine explique sa décision par "l'augmentation de la dette publique dans un contexte de perspectives de croissance économique modérées", alors que l'économie française est entrée en récession technique, selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee.
Soulignant la "nécessité d'un assainissement budgétaire", S&P pointe aussi "le risque élevé que la fragmentation politique persiste après l'élection présidentielle de 2027", ce qui pèsera sur la croissance économique.
L'agence dit par conséquent s'attendre à ce que la dette publique de la France continue à gonfler l'an prochain et à ce que les intérêts payés par Paris à ses créditeurs augmentent progressivement d'ici à 2029.
Réagissant à l'annonce de S&P, le ministre français de l'Economie et des Finances, Roland Lescure, a appelé les députés à adopter "un budget responsable" pour 2027 afin de "donner de la visibilité aux acteurs économiques".
"Cette évaluation vient souligner l'absolue nécessité de doter le pays dans les meilleurs délais d'un budget responsable, qui redresse nos finances publiques en ramenant le déficit à 5% du PIB au plus", dit-il dans un communiqué.
(Rédigé par Tangi Salaün)
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