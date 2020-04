Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client S&P abaisse la perspective du AAA australien Reuters • 08/04/2020 à 07:45









SYDNEY, 8 avril (Reuters) - L'agence de notation S&P a abaissé mercredi de "stable" à "négative" la perspective de la note souveraine australienne, actuellement située à AAA, alors que le parlement s'apprête à approuver un vaste plan de soutien à l'économie pour amortir le choc de la crise sanitaire. Le gouvernement de Canberra et la banque centrale ont pour l'heure mis 320 milliards de dollars australiens sur la table pour soutenir les entreprises pénalisées par la crise du coronavirus. "L'épidémie de Covid-19 a infligé un choc économique et budgétaire brutal à l'Australie", dit S&P. "Nous nous attendons à ce que l'économie australienne tombe en récession pour la première fois en près de trente ans." (Swati Pandey; version française Nicolas Delame)

