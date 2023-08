S&P abaisse la note de plusieurs banques américaines en raison des inquiétudes croissantes concernant les liquidités

(Actualisation des actions)

22 août (Reuters) - S&P Global a suivi l'exemple de Moody's en abaissant les notes de crédit et les perspectives de plusieurs banques régionales américaines lundi, déclarant que la hausse des coûts de financement et les difficultés du secteur de l'immobilier commercial mettront probablement à l'épreuve la solidité du crédit des prêteurs.

La campagne incessante de relèvement des taux menée par la Réserve fédérale américaine a augmenté le coût des dépôts dans les banques, qui ont été obligées de payer des intérêts plus élevés pour empêcher les déposants de fuir vers d'autres solutions à haut rendement.

S&P a abaissé les notes d'Associated Banc-Corp ASB.N et de Valley National Bancorp VLY.O en raison des risques de financement et d'une plus grande dépendance à l'égard des dépôts par courtage, tandis qu'UMB Financial Corp UMBF.O , Comerica Bank CMA.N et KeyCorp KEY.N ont vu leur note abaissée en raison d'importantes sorties de dépôts et d'une hausse des taux d'intérêt.

Les actions de KeyCorp et de Comerica étaient en baisse deprès de 1 % chacune dans les transactions de pré-marché.

Les perspectives de S&T Bank et River City Bank ont été réduites de "stable" à "négatif" par S&P, citant l'exposition plus élevée à la CRE.

L'action de l'agence rendra les emprunts plus coûteux pour le secteur bancaire en difficulté qui cherche à se débarrasser des effets de la crise du début de l'année, lorsque l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank a déclenché une perte de confiance et conduit à une ruée sur les dépôts de plusieurs prêteurs régionaux.

Les coûts d'emprunt à l'échelle mondiale ont également augmenté, les rendements du Trésor américain atteignant leur plus haut niveau en 16 ans alors que la déroute du marché obligataire est entrée dans sa sixième semaine mardi (link), même si les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé, stimulés par les actions de croissance des mégacapitalisations.

L'action de l'agence de notation est intervenue quelques semaines après des dégradations similaires de la part de son homologue Moody's, qui aabaissé au début du mois les notes (link) de 10 banques américaines et en a placé six, dont Bank of New York Mellon BK.N , US Bancorp USB.N , State Street STT.N et Truist Financial TFC.N , sous surveillance en vue d'une dégradation potentielle.

Un analyste de Fitch, la dernière des trois grandes agences de notation, a également déclaré la semaine dernière à (link) CNBC que plusieurs banques américaines, dont JPMorgan Chase JPM.N , pourraient voir leur note abaissée si "l'environnement opérationnel" du secteur devait continuer à se détériorer.