S&P abaisse la note de crédit d'EDF, perspective stable

PARIS, 22 juin (Reuters) - L'agence Standard & Poors a abaissé lundi la note de crédit d'EDF EDF.PA , ramenée de 'A-' à 'BBB+' du fait notamment des effets de la pandémie de coronavirus sur ses capacités de production. L'électricien français a fortement réduit ses objectifs de production d'énergie nucléaire sur la période 2020-2022, écrit S&P, qui attend une "baisse significative" de sa rentabilité. La perspective est en revanche stable, reflétant l'avis de S&P que "le groupe, soutenu par le gouvernement français, va engager la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à protéger son bilan comptable". (Blandine Hénault et Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -2.41%

