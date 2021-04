S&P : 198 entreprises ont fait défaut en 2020

D'un point de vue sectoriel, 54% tu total se sont concentrés dans les services aux consommateurs, de l'énergie et des ressources naturelles.

La qualité de crédit s'est détériorée de manière importante en 2020 : le taux d'abaissement des notes est l'un des plus élevés enregistrés (18,5 %) et le taux de relèvement touche un nouveau plancher historique (2,8 %).

(AOF) - 198 entreprises notées au début de l'année dernière ont fait défaut en 2020, une année marquée par la pire contraction économique depuis la Crise de 1929, indique S&P Global. La totalité de ces défauts a concerné des émetteurs déjà noté en catégorie spéculative au début de l'année. Toutes ces entités sauf 12 étaient notées en catégorie "B" ou au-dessous, et 57 % étaient notées en catégorie "CCC" ou plus bas.

