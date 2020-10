Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client "S'il faut faire plus, nous ferons plus", promet la présidente de la BCE Reuters • 19/10/2020 à 07:17









PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus prises en Europe vont peser sur la conjoncture, mais il reste des moyens de la stimuler, estime la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) dans un entretien https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/19/christine-lagarde-les-nouvelles-restrictions-pesent-sur-la-reprise_6056544_3234.html publié lundi par Le Monde. "Après le rebond observé cet été, la reprise était inégale, incertaine et incomplète. Elle risque désormais de s'essouffler", déclare Christine Lagarde. "Nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités de notre boîte à outils. S'il faut faire plus, nous ferons plus", ajoute-t-elle. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

