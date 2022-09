Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: veut que l'UE protège les survols en cas de grève information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 15:18









(CercleFinance.com) - Suite à la grève du contrôle aérien français (ATC) ce vendredi 16 septembre, Ryanair demande à l'Union européenne de prendre des mesures immédiates pour protéger les survols de l'espace aérien français.



Ryanair qui regrette d'être contraint d'annuler 420 vols (soit 80 000 passagers) survolant principalement la France ce vendredi évoque une grève 'injustifiée' et trouve inexplicable ' que les vols qui survolent la France soient perturbés par des grèves de l'ATC français alors que les vols intérieurs français sont protégés par les lois sur le service minimum'.



Ryanair demande à l'UE d'exiger des syndicats ATC français qu'ils s'engagent dans un arbitrage obligatoire au lieu de faire grève; de protéger les survols français (en vertu des lois sur les services minimums) et de permettre aux autres ATC d'Europe de gérer les survols de la France pendant que les syndicats ATC français font grève.



' Il est temps que l'UE intervienne et protège les survols afin que les passagers européens ne soient pas constamment tenus en otage par un minuscule syndicat français de contrôle aérien', tempête Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair.





