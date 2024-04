Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: vers une reprise des vols vers/depuis Tel Aviv information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Suite à la décision de l'aéroport international Ben Gourion de rouvrir son terminal 1 à bas prix, Ryanair a fait savoir qu'elle reprendrait ses opérations vers/depuis Tel Aviv à partir du lundi 3 juin.



La compagnie aérienne assurera 40 vols par semaine vers/depuis Athènes, Bari, Berlin, Budapest, Malte, Milan et Paphos.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.