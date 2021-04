Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : vers une perte annuelle moins lourde que prévu Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé mercredi prévoir une perte moins lourde que prévu pour son exercice fiscal 2020/2021, qui s'est achevé le 31 mars. Pour l'ensemble de l'exercice, la première compagnie aérienne européenne 'low cost' dit anticiper une perte nette comprise entre 850 et 800 millions d'euros, contre une précédente prévision allant de 950 à 850 millions. Son trafic passagers sur les 12 mois écoulés s'est, lui, effondré à 27,5 millions, contre 149 millions sur l'exercice 2019/2020, un décrochage que le transporteur attribue sans surprise à la crise du Covid. Plus étonnant toutefois, Ryanair déclare prévoir pour le nouvel exercice 2021/2022 un trafic 'dans la borne basse' de l'objectif annuel de 80 à 120 millions de passagers qu'il s'était précédemment fixé. Une actualisation que le groupe justifie par la lenteur de la mise en place des campagnes de vaccination au sein de l'Union européenne. La compagnie à bas coûts ajoute par ailleurs ne pas partager l'optimisme de certains analystes concernant la redressement du secteur aérien et évoque, à ce stade, un résultat 'autour de l'équilibre' pour ce qui concerne l'exercice 2021/2022. L'action progressait de 1% à la Bourse de Dublin mercredi matin alors que l'indice regroupant les valeurs du voyage et du transport aérien européennes cédait environ 0,5%.

