Ryanair : va relier Bournemouth et Bergerac

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle route aérienne entre Bournemouth (Royaume-Uni) et Bergerac (France), opérant deux vols par semaine. Ce nouvel itinéraire ouvrira le 2 juin 2021 dans le cadre du programme britannique 'Summer 2021' de Ryanair. A l'occasion de ce lancement, Ryanair ouvre la vente de billets à des prix attractifs pour les voyages au cours du mois de juin, à condition de réserver avant le 19 décembre.

