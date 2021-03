Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : va lancer une nouvelle ligne Rabat vers Malaga Cercle Finance • 15/03/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé une nouvelle ligne depuis Rabat vers Malaga. Dans le cadre du programme été 2021 Maroc de Ryanair, cette nouvelle destination espagnole depuis la capitale marocaine commencera le 1er juillet à raison de deux vols par semaine. Julien Tranchant, Manager Marketing Maroc, France & BeNeLux de Ryanair, a déclaré: ' Nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle ligne de Rabat à Malaga à partir du 1er juillet 2021, dans le cadre de notre programme été 2021 Maroc. Les passagers marocains pourront profiter de Ryanair pour découvrir la belle ville andalouse de Malaga au coeur de la Costa del Sol '.

