Ryanair : va désormais opérer depuis Billund, au Danemark

(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui que deux de ses appareils opéreront désormais à partir de Billund (Danemark), témoignant de l'engagement de la compagnie dans le pays et de sa volonté d'accompagner la reconstruction de l'industrie touristique danoise. Ces deux avions, qui représentent un investissement de 200 millions de dollars, seront déployés à travers 36 itinéraires au total dont 14 nouveaux, pour l'été 2022. 'Ce développement créera 60 emplois directs et offrira à nos clients danois une multitude de destinations européennes pour l'été 2022', indique Dara Brady, directrice du marketing, du numérique et des communications.

