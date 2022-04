Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: une nouvelle liaison entre Bournemouth et Malte information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 17:06









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne Ryanair, a annoncé hier l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Bournemouth et Malte à partir du mois de juillet 2022. L'ouverture de cette ligne opérant deux fois par semaine, porte à 15 lignes opérant de/vers Bournemouth.



'L'ouverture de cette ligne renforce notre engagement à accroître la connectivité et les options de voyage pour nos clients britanniques avec 15 choix de destinations au départ ou à destination de Bournemouth cet été. Pour permettre à nos clients et aux visiteurs de Bournemouth de réserver leur escapade aux tarifs les plus bas, nous lançons une vente de places avec des tarifs disponibles à partir de 19,99 £ pour des voyages jusqu'à fin octobre 2022, qui doivent être réservés avant le vendredi 29', précise Dara Brady, directrice marketing de Ryanair.



'Nous sommes ravis de voir le retour de Malte, qui est une liaison très populaire au départ de Bournemouth et qui sera chaleureusement accueillie par les passagers', souligne Steve Gill, directeur général de l'aéroport de Bournemouth.





