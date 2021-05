Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : un million de passagers transportés en avril Cercle Finance • 05/05/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - La compagnie Ryanair indique avoir transporté un million de passagers en avril, un chiffre très faible témoignant toutefois d'une amélioration par rapport au mois d'avril 2020 et ses 40 000 passagers transportés, alors que la crise sanitaire frappait l'Europe. En avril 2021, la compagnie a opéré 8 000 vols, avec un coefficient de remplissage des appareils de 67%. En glissement annuel, la chute du trafic atteint 79%, passant de 135,1 à 28,5 millions de voyageurs transportés, indique la compagnie.

