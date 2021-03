Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : un analyste passe à l'achat, le titre monte Cercle Finance • 30/03/2021 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'action Ryanair bondit de presque 4% mardi matin à la Bourse de Londres après un relèvement de recommandation de Berenberg, passé à l'achat sur le transporteur aérien irlandais. La banque allemande a relevé ce matin sa recommandation sur le titre à 'acheter' contre 'conserver' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 15 à 20 euros. Dans une note consacrée au secteur des transports, Berenberg se dit plus optimiste sur l'aérien, tout en précisant que l'hégémonie du 'low-cost' est appelée à durer. 'Les marges de Ryanair tout comme la rentabilité de ses capitaux investis (ROIC) semblent sous-estimés au vu de notre analyse entourant les coûts unitaires de la flotte de 210 appareils 737 MAX devant arriver à partir du mois d'avril', expliquent les analystes. 'Nous nous attendons à ce que le leadership de Ryanair en matière de coûts se renforce, ce qui devrait lui permettre d'être le premier à atteindre l'équilibre parmi les transporteurs low-cost, avec des marges qui devraient dépasser leurs niveaux d'avant la pandémie dès 2024', ajoute Berenberg. En Bourse, l'action Ryanair prenait près de 4% mardi matin. Le titre accuse malgré tout un repli de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.

