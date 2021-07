Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : trimestre dans le rouge, mais prévisions favorables information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Ryanair a fait état lundi d'une lourde perte au titre de son premier trimestre fiscal, en dépit d'un trafic passagers multiplié par plus de 16 d'une année sur l'autre. La perte nette de la première compagnie européenne 'low cost' ressort à 273 millions d'euros sur les trois mois clos fin juin, contre une perte de 185 millions un an auparavant. 'Si ce résultat est plus mauvais que celui de la même période de l'an dernier, où l'activité avait été quasiment nulle, cela reflète probablement les coûts associés à la montée en puissance des capacités prévue pour le trimestre en cours', expliquent ce matin les analystes de Liberum. Le chiffre d'affaires trimestriel a plus que doublé, passant de 125 à 371 millions d'euros d'une année sur l'autre, à la faveur d'un trafic qui a atteint 8,1 millions de passagers contre seulement 500.000 un an plus tôt. Ses coûts opérationnels ont néanmoins grimpé à 675 millions d'euros sur le trimestre, contre 313 millions d'euros un an plus tôt, une hausse notamment due à la flambée des prix pétroliers ces derniers mois. 'Si, comme le font état les prévisions actuelles, la plus grande partie de la population européenne devait être vaccinée au mois de septembre, alors nous pensons que nous pourrions bénéficier d'une forte reprise du trafic aérien au cours de la seconde moitié de notre exercice fiscal et lors de notre exercice 2021/2022, comme c'est actuellement le cas aux Etats-Unis', assure Michael O'Leary, le directeur général du transporteur. L'action cotée à la Bourse de Londres bondissait de presque 4% lundi matin après cette publication alors que l'indice européen regroupant les valeurs du voyage et du transport aérien, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, progressait de 0,8% au même moment.

