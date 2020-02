RYANAIR : trafic passagers en hausse de 5% en janvier

(AOF) - Ryanair a fait part d'un trafic total en hausse de 5% à 10,8 millions de passagers pour son mois de janvier 2020. Le taux d'occupation des appareils est de 92%, contre 91% un an plus tôt. En excluant Lauda, Ryanair présente un trafic en hausse de 3% à 10,3 millions de passagers. Ryanair a opéré plus de 62 000 vols réguliers en janvier.