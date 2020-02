Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : trafic passagers en hausse de 5% en janvier Cercle Finance • 04/02/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a transporté 10,8 millions de passagers en janvier, soit 5% de plus qu'un an plus tôt. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a déclaré que son facteur de charge - une mesure sur le remplissage des sièges disponibles - était de 92% le mois dernier. Lauda a transporté 500 000 passagers en janvier, en hausse de 67%, avec un coefficient d'occupation de 91%. Ryanair a déclaré avoir réalisé plus de 62 000 vols réguliers en janvier. Ces chiffres positifs font suite aux réservations de Noël et du Nouvel An qui ont été meilleures que prévu.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.