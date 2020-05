Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair supprime 250 emplois administratifs en Europe Reuters • 15/05/2020 à 12:59









DUBLIN, 15 mai (Reuters) - Ryanair a annoncé vendredi avoir supprimé plus de 250 emplois administratifs à Dublin, Londres, Madrid et Wroclaw (Pologne). La compagnie aérienne irlandaise à bas coût ajoute discuter avec les syndicats de pilotes et personnel navigant de son plan de suppression de 3.000 emplois et d'une baisse de salaires de 20%. Des annonces en ce sens pourraient être faites avant la fin du mois, a précisé Ryanair. Le secteur du transport aérien est durement touché par la crise du coronavirus qui a contraint nombre de compagnies aériennes à clouer au sol la quasi-intégralité de leur flotte. (Padraic Halpin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -1.70%