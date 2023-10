Ryanair: sourde oreille à propos des nuisances sonores information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 15:23

(CercleFinance.com) - Ryanair met en cause aujourd'hui le rapport de RTE Prime Time s'intéressant aux nuisances sonores générées par les avions à l'aéroport de Dublin.



La compagnie estime que le document en question s'appuie largement de ' de fausses déclarations concernant les trajectoires de vol et des ouï-dire non vérifiés formulés par un petit nombre d'habitants d'Ashbourne, de Portmarnock et de Saint Margaret's '.



La compagnie estime que le rapport omet d'expliquer qu'il y a très peu de mouvements d'avions entre 23 heures et 7 heures du matin et que la quasi-totalité d'entre eux sont opérés par de nouveaux avions ' plus silencieux '.



Ryanair ajoute que le bruit en décibels à l'intérieur des maisons ou des chambres de certains plaignants n'a pas été mesuré, signale des imprécisions sur les trajectoires des vols et ajoute que trois des plaignants ont emménagé au cours de la dernière décennie et donc en connaissance de cause.



Enfin, la compagnie irlandaise assure que sur les 26 000 plaintes concernant le bruit soumises à la DAA en 2022, plus de 23 400, soit 90 %, ont été déposées par une seule et même personne.