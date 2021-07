Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : souhaite recruter 2000 pilotes en trois ans Cercle Finance • 12/07/2021 à 15:54









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé ce jour le lancement d'une campagne de recrutement de 2000 nouveaux pilotes au cours des trois prochaines années, afin d'accompagner le développement de sa flotte. La compagnie indique avoir récemment pris livraison du premier de ses 210 Boeing 737-8200 'Gamechanger' - un appareil qui va permettre à la compagnie de réduire ses émissions polluantes et offrir 'des opportunités passionnantes pour les pilotes', assure Ryanair. Les cours de formation auront lieu tout au long de l'année 2021 avec des postes à pourvoir dans toute l'Europe à compter de l'été 2022. La compagnie précise s'être associée à Airline Flight Academy, à Dublin, pour dispenser des cours de formation sur Boeing 737 dans le cadre de cette campagne de recrutement.

