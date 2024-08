Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: signe un partenariat avec Omio information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé la signature de son dernier partenariat ' OTA approuvé ' avec Omio, la première plateforme de transport mondiale. Elle sera désormais autorisée à proposer à ses clients les vols de Ryanair.



Ce dernier accord permet d'accéder à leur compte myRyanair et de recevoir directement des informations de vol importantes sans avoir à passer par le processus de vérification des clients de Ryanair.



Dara Brady, directrice marketing de Ryanair, a déclaré : ' Grâce à ce nouvel accord, les clients d'Omio pourront réserver les vols à bas prix de Ryanair, avec la garantie d'une transparence totale des prix et d'un accès complet à leur réservation'.





