Ryanair: signe un partenariat avec Expedia Group

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé aujourd'hui un partenariat avec l'une des plus grandes sociétés de technologie de voyage au monde, Expedia Group.



Cette collaboration permettra à Expedia Group de proposer les vols à bas prix de Ryanair à ses voyageurs, améliorant ainsi les choix et les expériences des voyageurs à la recherche de valeur et de commodité.



'Via Expedia, les voyageurs pourront réserver les vols de Ryanair avec la garantie d'une transparence totale des prix et d'un accès complet à leur réservation', explique en substance Dara Brady, directrice marketing de Ryanair.





