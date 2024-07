Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: signe un partenariat avec Braganza information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce un partenariat avec Braganza, la société mère des agences de voyage en ligne nordiques Ticket et Escapeaway.



Ce partenariat permet à Braganza de proposer les vols à bas prix de Ryanair dans leurs offres de vacances à forfait.



Les clients de Braganza bénéficieront d'une transparence totale des prix et d'un accès direct à leur compte myRyanair pour recevoir des informations sur leurs vols.



Ryanair se réjouit de cette collaboration et de transporter les clients de Braganza dans les années à venir.





Valeurs associées RYANAIR HLDGS 1 180,00 GBX LSE -25,13%