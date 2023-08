Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: salue la décision du tribunal de Milan information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce aujourd'hui saluer la récente décision du tribunal civil de Milan qui a rejeté la demande de Kiwi visant à supprimer les procédures d'enregistrement à sécurité renforcée de Ryanair pour les passagers dont les réservations ont été effectuées par des agents de voyage en ligne ( OTA).



'Nous nous félicitons de cette décision de la Cour qui garantit que les passagers qui ont réservé via des OTA peuvent continuer à utiliser nos procédures d'enregistrement à sécurité renforcée pour s'enregistrer en personne auprès de Ryanair', indique la compagnie qui rappelle de surcroît ne pas avoir de relation commerciale avec Kiwi s'opposer fortement à ce que Kiwi vende ses vols.







