Ryanair : salue la décision de la cour d'appel anglaise

(CercleFinance.com) - Ryanair salue ce mercredi la décision en appel confirmant que la compagnie aérienne n'est pas responsable de l'indemnisation EU261 en cas de perturbations causées par des grèves menées par les syndicats. La justice a en effet estimé que 'ces perturbations constituent des circonstances extraordinaires et échappent au contrôle de la compagnie aérienne'. 'Nous nous félicitons de la confirmation par le tribunal britannique que ces grèves initiées par les syndicats en 2018 constituent des circonstances extraordinaires. Ryanair paie la grande majorité des demandes d'indemnisation EU261 qu'elle reçoit sans contestation, mais à l'occasion, Ryanair doit rejeter les demandes lorsque nous pensons qu'une perturbation inévitable est due à des circonstances extraordinaires', commente Kenny Jacobs pour Ryanair.

