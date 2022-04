Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: s'associe à Neste pour s'alimenter en SAF information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé hier s'associer à Neste Holland, filiale hollandaise de Neste, premier fournisseur mondial de carburant d'aviation durable (SAF), afin d'alimenter près d'un avion sur trois au départ de l'aéroport d'Amsterdam Schphol (AMS) en carburant comportant près de 40% de SAF.



Selon Ryanair, ce carburant devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 60%, soutenant ainsi les objectifs de décarbonation de Ryanair.



Ryanair espère que 12,5% de ses vols seront propulsés par du SAF d'ici à 2030.





