Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair s'apprête à commander des Boeing 737 MAX supplémentaires -sources Reuters • 02/12/2020 à 16:34









PARIS, 2 décembre (Reuters) - Ryanair RYA.I est sur le point de commander quelques dizaines de 737 MAX supplémentaires à Boeing BA.N , ce qui viendrait à point nommé pour cet appareil dont l'interdiction de vol vient d'être levée après plus de 20 mois durant lesquels il est resté cloué au sol, ont déclaré des sources industrielles. La première compagnie à bas coûts d'Europe, qui dispose d'une option sur 75 appareils lui permettant de porter sa commande actuelle à 210 unités, a refusé de commenter ces informations. Boeing n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. Ryanair a mené des négociations pendant plusieurs mois afin de commander 135 avions de plus dans le cadre des discussions avec Boeing concernant l'indemnisation des retards de livraison causés par l'interdiction de vol. Cependant, aucune décision n'était attendue avant la reprise des vols du 737 MAX. Le mois dernier, les autorités de sécurité aérienne américaine et européenne ont donné leur feu vert à la reprise des vols, Boeing ayant entre temps corrigé le système de prévention des décrochages MCAS du 737 MAX et adapté l'entraînement des pilotes. Ryanair est l'un des premiers clients de Boeing, et toute nouvelle commande de la compagnie irlandaise contribuera à redorer le blason de Boeing et du 737 MAX, son modèle le plus vendu avant l'interdiction de vol prise en mars 2019 à la suite deux catastrophes aériennes en Indonésie et en Ethiopie, qui ont coûté la vie à 346 personnes. La valeur de chaque MAX est estimée à environ 125 millions de dollars (103,52 millions d'euros) sur la base du prix catalogue, mais le prix réel est généralement inférieur de moitié et il devrait même être beaucoup plus faible pour un client aussi stratégique que Ryanair, ont déclaré ces sources. Le titre Boeing progressait de près de 3% en début de matinée à Wall Street. (1 euro = $1,2075) (Tim Hepher et Conor Humphries, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RYANAIR HLDGS LSE -0.21% BOEING CO NYSE +1.99%