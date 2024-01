Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: Roberta Neri rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Ryanair Holdings annonce que Roberta Neri, de nationalité italienne, a accepté de rejoindre le Conseil d'administration en tant qu'administratrice non exécutive à compter du 1er février 2024



Roberta Neri est une ancienne directrice générale d'ENAV, le fournisseur italien de services de navigation aérienne, où elle a géré le processus d'introduction en bourse à la bourse italienne.



Avant cela, elle était directrice financière d'ACEA (l'une des principales sociétés de services publics italiennes).



Roberta Neri possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services aux entreprises et des services financiers.



'Roberta apporte à ce poste une expérience considérable dans les domaines de l'aviation, de la réglementation et des affaires. En tant que haut responsable du monde des affaires italien, nous sommes impatients de voir Roberta apporter une contribution significative à notre conseil d'administration', a commenté le président de Ryanair, Stan McCarthy.







