 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair revoit à la hausse ses prévisions de croissance tarifaire grâce à de fortes réservations pour le début de l'année 2026
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les prévisions de croissance des tarifs pour l'année se terminant le 31 mars passent de 7 % à 8-9 %

*

Mais la croissance des tarifs pour le prochain exercice est plus "modeste"

*

Les actions chutent, les analystes évoquent des attentes élevées

*

Boeing fait un "travail formidable", les livraisons pourraient être précoces

(Ajout de la chute des actions et du commentaire de l'analyste dans le paragraphe 3, mise à jour des commentaires du directeur général dans l'ensemble de l'article) par Conor Humphries

Ryanair RYA.I a revu à la hausse lundi sa prévision de croissance du tarif moyen après un démarrage en fanfare des réservations pour 2026 et a prédit que les bénéfices pour l'année qui s'achève fin mars augmenteraient d'environ un tiers.

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, a toutefois indiqué que les augmentations de tarifs plus tard dans l'année seraient modestes et a mis en garde contre d'éventuelles actions syndicales.

Les actions de Ryanair étaient en baisse de 3% à 1250 GMT, avec une note de Citi décrivant les résultats comme solides "mais pas tout à fait à la hauteur des attentes élevées".

MEILLEURES SEMAINES DE RÉSERVATIONS

Ryanair a déclaré avoir connu deux des meilleures semaines de réservations de son histoire en janvier et que les tarifs aériens étaient en légère hausse.

"Nous pensons que nous récupérerons non seulement la totalité des 7 % de baisse enregistrés l'année dernière, mais aussi un ou deux points de pourcentage supplémentaires", a déclaré Neil Sorahan, directeur financier, lors d'une interview.

Par conséquent, Ryanair "prévoit prudemment" un bénéfice après impôts avant exception compris entre 2,13 milliards d'euros et 2,23 milliards d'euros (2,5 milliards à 2,6 milliards de dollars).

C'est beaucoup mieux que les 1,6 milliard d'euros enregistrés l'année dernière et conforme à la prévision de 2,22 milliards d'euros d'un sondage d'analystes de LSEG.

Cependant, le directeur général Michael O'Leary a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes que les augmentations de tarifs pour le nouvel exercice financier, qui commence le 1er avril, seraient probablement modestes, avec une croissance à un chiffre. La semaine dernière, il a déclaré que les tarifs pourraient augmenter de 2 à 4 % .

Le directeur général MET EN GARDE CONTRE D'ÉVENTUELLES ACTIONS SYNDICALES

M. O'Leary a également mis en garde contre d'éventuelles actions syndicales en Allemagne et en Belgique dans le courant de l'année, alors que la compagnie aérienne renégocie les accords de travail avec les pilotes et le personnel de cabine.

"Là où nous pouvons conclure des accords raisonnables, nous le ferons, et là où nous ne le pouvons pas, nous réduirons simplement la capacité, nous ferons des grèves et c'est parti", a-t-il déclaré.

Entre-temps, le principal fournisseur Boeing fait un "travail formidable", les retards de livraison et les problèmes de contrôle de qualité semblent appartenir au passé, a déclaré M. O'Leary.

Les quatre derniers 737 MAX 200 de la commande actuelle de Ryanair pourraient arriver plus tôt que prévu dans les semaines à venir, tandis que M. O'Leary s'est dit "très optimiste" sur le fait que les 15 premiers des 150 nouveaux 737 MAX 10 arriveraient dans les délais avant l'été 2027.

Pour les trois derniers mois de 2025, Ryanair a réalisé un bénéfice après impôts de 115 millions d'euros, en excluant une charge exceptionnelle de 85 millions d'euros liée à une amende de l'autorité italienne de la concurrence en décembre, a déclaré la compagnie aérienne.

M. O'Leary s'est dit "très confiant" dans le fait que l'amende de 256 millions d'euros serait annulée en appel. (1 dollar = 0,8440 euro)

Valeurs associées

BOEING CO
252,110 USD NYSE +0,29%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Or et argent, champions 2026 des placements ?
    Or et argent, champions 2026 des placements ?
    information fournie par Ecorama 26.01.2026 14:10 

    C’est une première historique : l’argent franchit les 100 dollars l’once et s’impose comme le métal star de 2026. De son côté, l’once d’or a franchi un nouveau record historique en dépassant les 5 100 dollars. Jusqu’où peut aller cette folle ascension des métaux ... Lire la suite

  • Le contrat liant l’énergéticien Adani au Bangladesh a été signé sous le règne de l’ex-Première ministre Sheikh Hasina (2009-2024). ( AFP / SHAMMI MEHRA )
    Électricité : bras de fer entre le Bangladesh et le groupe indien Adani
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 14:09 

    Selon une commission d’enquête, la compagnie publique bangladaise (BPDB) a surpayé jusqu’à 50 % l’électricité achetée au groupe indien Adani. Ces accusations ont été lancées par une commission d'enquête gouvernementale qui s'est penchée sur les contrats d'énergie ... Lire la suite

  • Les deux seuls pandas du Japon repartent pour la Chine
    Les deux seuls pandas du Japon repartent pour la Chine
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 13:56 

    De nombreux admirateurs ont fait leurs adieux dimanche aux deux pandas du zoo de Tokyo, qui s'apprêtent à retourner en Chine, privant l'archipel de la présence de ces animaux emblématiques pour la première fois en un demi-siècle.

  • Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
    Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
    information fournie par AFP Video 26.01.2026 13:55 

    Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank