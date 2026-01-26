Ryanair revoit à la hausse ses prévisions de croissance tarifaire grâce à de fortes réservations pour le début de l'année 2026

Les prévisions de croissance des tarifs pour l'année se terminant le 31 mars passent de 7 % à 8-9 %

Mais la croissance des tarifs pour le prochain exercice est plus "modeste"

Les actions chutent, les analystes évoquent des attentes élevées

Boeing fait un "travail formidable", les livraisons pourraient être précoces

par Conor Humphries

Ryanair RYA.I a revu à la hausse lundi sa prévision de croissance du tarif moyen après un démarrage en fanfare des réservations pour 2026 et a prédit que les bénéfices pour l'année qui s'achève fin mars augmenteraient d'environ un tiers.

La compagnie aérienne irlandaise, la plus importante d'Europe en termes de nombre de passagers, a toutefois indiqué que les augmentations de tarifs plus tard dans l'année seraient modestes et a mis en garde contre d'éventuelles actions syndicales.

Les actions de Ryanair étaient en baisse de 3% à 1250 GMT, avec une note de Citi décrivant les résultats comme solides "mais pas tout à fait à la hauteur des attentes élevées".

MEILLEURES SEMAINES DE RÉSERVATIONS

Ryanair a déclaré avoir connu deux des meilleures semaines de réservations de son histoire en janvier et que les tarifs aériens étaient en légère hausse.

"Nous pensons que nous récupérerons non seulement la totalité des 7 % de baisse enregistrés l'année dernière, mais aussi un ou deux points de pourcentage supplémentaires", a déclaré Neil Sorahan, directeur financier, lors d'une interview.

Par conséquent, Ryanair "prévoit prudemment" un bénéfice après impôts avant exception compris entre 2,13 milliards d'euros et 2,23 milliards d'euros (2,5 milliards à 2,6 milliards de dollars).

C'est beaucoup mieux que les 1,6 milliard d'euros enregistrés l'année dernière et conforme à la prévision de 2,22 milliards d'euros d'un sondage d'analystes de LSEG.

Cependant, le directeur général Michael O'Leary a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes que les augmentations de tarifs pour le nouvel exercice financier, qui commence le 1er avril, seraient probablement modestes, avec une croissance à un chiffre. La semaine dernière, il a déclaré que les tarifs pourraient augmenter de 2 à 4 % .

Le directeur général MET EN GARDE CONTRE D'ÉVENTUELLES ACTIONS SYNDICALES

M. O'Leary a également mis en garde contre d'éventuelles actions syndicales en Allemagne et en Belgique dans le courant de l'année, alors que la compagnie aérienne renégocie les accords de travail avec les pilotes et le personnel de cabine.

"Là où nous pouvons conclure des accords raisonnables, nous le ferons, et là où nous ne le pouvons pas, nous réduirons simplement la capacité, nous ferons des grèves et c'est parti", a-t-il déclaré.

Entre-temps, le principal fournisseur Boeing fait un "travail formidable", les retards de livraison et les problèmes de contrôle de qualité semblent appartenir au passé, a déclaré M. O'Leary.

Les quatre derniers 737 MAX 200 de la commande actuelle de Ryanair pourraient arriver plus tôt que prévu dans les semaines à venir, tandis que M. O'Leary s'est dit "très optimiste" sur le fait que les 15 premiers des 150 nouveaux 737 MAX 10 arriveraient dans les délais avant l'été 2027.

Pour les trois derniers mois de 2025, Ryanair a réalisé un bénéfice après impôts de 115 millions d'euros, en excluant une charge exceptionnelle de 85 millions d'euros liée à une amende de l'autorité italienne de la concurrence en décembre, a déclaré la compagnie aérienne.

M. O'Leary s'est dit "très confiant" dans le fait que l'amende de 256 millions d'euros serait annulée en appel. (1 dollar = 0,8440 euro)