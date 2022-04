Ryanair resserre sa prévision de perte annuelle

(AOF) - Ryanair a resserré sa prévision de perte pour son exercice 2021-2022. Ainsi, la compagnie irlandaise à bas coûts table désormais sur une perte comprise entre 350 et 400 millions d'euros, alors qu’elle visait jusque-là une perte comprise entre 250 et 450 millions d'euros. Lors de son exercice clos fin mars 2022, Ryanair a transporté plus de 97 millions de passagers, contre 27,5 millions lors de l’exercice précédent et 149 millions pré-crise.

En parallèle, la compagnie aérienne a diminué sa dette nette, qui est passée de 2,3 milliards d'euros à 1,5 milliard d'euros. Ryanair jouit d'une note de crédit " BBB " chez S&P et Fitch, assortie d'une perspective stable.

Le prochain rendez-vous pour Ryanair sera la publication de ses résultats annuels, le 16 mai prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.