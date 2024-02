Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ryanair: repli du coefficient d'occupation en janvier information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - Ryanair progressait vendredi matin à la Bourse de Dublin, le marché semblant rassuré par la hausse du nombre de passagers transportés au mois de janvier, malgré un coefficient d'occupation en baisse.



La compagnie aérienne à bas coûts a annoncé ce matin que son trafic passagers avait augmenté de 3% le mois dernier, à 12,2 millions contre 11,8 millions en janvier 2023.



Son coefficient d'occupation s'est néanmoins tassé pour ressortir à 89% ,contre 91% un an plus tôt, un repli auquel le transporteur 'low cost' s'attendait du fait de l'arrêt de la commercialisation de ses vols sur les sites des agences de voyages en ligne.



Ryanair avait récemment qualifié de 'pirates' les sites tels que eDreams, Opodo ou On The Beach, qu'il accusait de surfacturer jusqu'à 125% les clients réservant leurs billets sur ces plateformes.



Vers 10h00 (heure locale), le titre avançait de 1,5% sur Euronext Dublin, dans un marché boursier irlandais globalement stable.





