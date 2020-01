Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : relèvement de prévisions salué en Bourse Cercle Finance • 10/01/2020 à 13:45









(CercleFinance.com) - Ryanair grimpe de 8% à Londres, après un relèvement par la compagnie irlandaise à bas coûts de sa fourchette cible de résultat net pour l'exercice 2019-20 à entre 950 et 1050 millions d'euros, à comparer à 800-900 millions précédemment. 'Le groupe a observé une période des fêtes meilleure que prévu, avec des réservations supérieures aux attentes à des rendements plus élevés', souligne Liberum, qui reste à 'achat' sur le titre et rehausse son objectif de cours de 12,5 à 19 euros. Les réservations pour janvier-avril se montrent supérieurs de 1% à la même période de l'année dernière, et Ryanair pense que ceci se traduira par un tarif moyen un peu meilleur que prévu au quatrième trimestre et un trafic annuel en croissance à 154 millions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.