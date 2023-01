Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: relève ses prévisions de bénéfice pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 15:31









(CercleFinance.com) - Ryanair Holdings a annoncé hier qu'elle prévoyait de publier un bénéfice après impôts plus fort que prévu au troisième trimestre (soit la période du 1er octobre au 31 décembre), d'environ 200 millions d'euros.



En effet, la demande s'est avérée plus forte que prévue pendant les fêtes notamment, sans impact négatif du Covid ni de la guerre en Ukraine.

La compagnie table toujours sur un trafic de 168 millions de passagers pour son exercice fiscal 2023.



Dans ce contexte, Ryanair a relevé ses prévisions de bénéfice après impôts pour l'exercice 23, passant d'une fourchette actuelle de 1 à 1,20 milliard d'euros à une nouvelle fourchette de 1,325 à 1,425 milliard d'euros.



Cette orientation reste fortement dépendante de l'évitement d'événements indésirables au quatrième trimestre, comme le Covid ou la guerre en Ukraine, précise la compagnie.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.