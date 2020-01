RYANAIR relève ses prévisions de bénéfice annuel

(AOF) - Ryanair a relevé vendredi ses prévisions de bénéfice après impôts au titre de son exercice 2019-2020 (qui sera clos fin mars). Ainsi, la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts vise désormais un profit compris entre 950 millions et 1,05 milliard d'euros, et plus précisément le milieu de cette fourchette. Précédemment, la compagnie visait de 800 à 900 millions d'euros. Ryanair explique notamment avoir profité d'une performance meilleur que prévu lors des fêtes de fin d'année.

En parallèle, le groupe a également revu à la hausse ses anticipations de trafic annuel à 154 millions de passagers, contre 153 millions auparavant.