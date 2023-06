Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: règle 5M$ après un recours collectif aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Ryanair fait savoir qu'aux Etats-Unis, le recours collectif lancé par le fonds de pension de la ville de Birmingham en novembre 2018 a été réglé à la suite d'une médiation entre les parties.



La compagnie précise que ce règlement intervient après que le tribunal de district des États-Unis a rejeté dès 2020 bon nombre des réclamations du demandeur, réduisant ainsi considérablement les motifs d'action.



Ryanair a estimé judicieux de régler 5 millions de dollars dans le cadre de l'accord, une somme que la compagnie juge ' considérablement inférieure aux frais de justice encourus si cette action était allée jusqu'au procès '.



La compagnie soutient tout de même qu'il n'y avait aucune base légale pour cette réclamation, mais que ' le règlement est dans l'intérêt de tous les actionnaires en raison du montant très modeste du règlement '.



L'accord de règlement final va maintenant être soumis à l'approbation de la Cour, précise la compagnie.







