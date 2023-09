Ryanair: réduction des vols pour l'hiver 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé un certain nombre de réductions de vols pour l'hiver 2023 en conséquence directe des retards de livraison des avions Boeing au cours de la période de septembre à décembre.



Ryanair s'attendait à recevoir 27 avions entre septembre et décembre, mais en raison de retards de production à l'usine Spirit Fuselage de Wichita, combinés à des retards de réparation et de livraison de Boeing à Seattle, Ryanair s'attend maintenant à ne recevoir que 14 avions entre octobre et décembre.



' Ryanair travaille avec Boeing pour tenter d'accélérer les livraisons entre janvier et mai 2024 afin de pouvoir entrer dans la haute saison de voyage de l'été 2024 avec les 57 livraisons de nouveaux avions Boeing comme prévu ' indique le groupe.



Michael O'Leary de Ryanair a déclaré : ' Nous sommes en dialogue régulier avec Boeing, et notre objectif principal est de nous assurer que nous obtenons la livraison des 57 avions B737 sous contrat avant la fin du mois de mai 2024, afin que la flotte de Ryanair puisse comprendre plus de 600 avions pour ce qui sera notre plus grand programme de vols d'été à ce jour.