Ryanair: recrutement de 200 membres d'équipage

(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé vendredi le lancement d'une importante campagne de recrutement portant sur 200 autres membres d'équipage de cabine à Dublin, la compagnie aérienne se préparant à un été chargé.



Pour soutenir ce recrutement, Ryanair organisera un événement de recrutement dans son bâtiment d'ingénierie à Airside Business Park Swords, le mercredi 25 janvier, à partir de 10h.



' Notre équipage de cabine bénéficie d'horaires de pointe '5jours de travail, 3jours de congé' - équivalent à un jour férié chaque semaine - des packages de rémunération fantastiques, des opportunités de développement de carrière exceptionnelles et une formation de classe mondiale', assure le société qui vise à transporter 225 millions de passagers d'ici 2026.





