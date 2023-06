Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair: recrute 100 emplois hautement qualifiés en Irlande information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Ryanair annonce être à la recherche de nouveaux talents afin de pourvoir une centaine de postes 'hautement qualifiés et spécialisés' en Irlande, notamment dans le développement de logiciels, la 'business intelligence', l'analyse data, la sécurité, l'ingénierie, l'analyse commerciale etc.



Ces nouvelles recrues doivent aider la compagnie à réaliser des projets de pointe, à développer des technologies et à conduire sa transformation numérique, alors qu'elle vise à transporter quelque 300 millions de passagers par an à l'horizon 2034.



John Hurley, directeur de la technologie chez Ryanair, rappelle que les douze derniers mois ont été difficiles pour les sociétés technologiques irlandaises avec près de 2000 suppressions de poste dans ce secteur.



Dans ce contexte, 'nous sommes ravis d'offrir aux talents technologiques irlandais l'opportunité de travailler sur des projets de pointe avec la première compagnie aérienne européenne', fait-il savoir.









