Ryanair rate son objectif et prévoit une charge de €300 mlns

DUBLIN, 3 avril (Reuters) - Ryanair RYA.I a annoncé vendredi avoir raté son objectif 2020 pour le trafic passagers et s'attendre à enregistrer une charge exceptionnelle d'environ 300 millions d'euros sur l'exercice annuel clos en mars. La première compagnie aérienne à bas coût d'Europe a en outre déclaré ne pas être en mesure de fournir des prévisions pour 2021 en raison des incertitudes liées à l'impact de la pandémie de coronavirus. Sur l'exercice fiscal annuel clos en mars, le groupe a enregistré une hausse de 4% de son trafic avec 149 millions de passagers transportés alors qu'il prévoyait encore le 10 mars 151 millions et 154 millions dans son précédent objectif. Comme ses concurrentes, Ryanair a été contrainte de clouer au sol la majeure partie de sa flotte. La compagnie exploite actuellement moins de 20 vols quotidiens contre plus de 2.500 en temps normal. Son trafic passagers sur le seul mois de mars a reculé de 48% avec 5,7 millions de passagers transportés. Pour l'exercice qui vient de s'achever, Ryanair prévoit désormais un bénéfice avant impôts en bas de sa fourchette comprise entre 950 millions et un milliard d'euros, contre une fourchette de 950 millions à 1,05 milliard indiquée en février. La charge de 300 millions d'euros qui sera inscrite dans l'exercice clos est liée à des problèmes de couverture dans ses frais de carburant pour 2021. Le groupe estime cependant disposer d'un des bilans les plus solides du secteur avec 3,8 milliards d'euros d'équivalents de trésorerie en fin d'année et aucune dette. Ryanair, qui doit publier ses résultats le 18 mai, a dit vouloir continuer à se concentrer sur une baisse de ses coûts. (Padraic Halpin à Dublin et Tanishaa Nadkar à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

