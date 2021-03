Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : rajoute deux nouveaux itinéraires depuis la Corse Cercle Finance • 03/03/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - Ryanair a annoncé deux nouveaux itinéraires domestiques depuis la Corse (Figari) vers Toulouse et Bordeaux. Dans le cadre du programme de vol Été 2021 de Ryanair, ces deux itinéraires débuteront le 3 juillet à raison de deux vols par semaine pendant toute la période estivale. Le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness, a déclaré: ' Sachant que les restrictions Covid changent régulièrement, Ryanair permet désormais gratuitement jusqu'à deux changements de date de vol pour toutes les réservations effectuées avant le 31 mars 2021. Les passagers peuvent réserver leurs vols pour des vacances bien méritée en sachant que s'ils doivent reporter ou modifier leurs dates de voyage, ils pourront le faire sans aucun frais de modification jusqu'à fin octobre 2021 '.

