Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : publie ses statistiques du mois de novembre Cercle Finance • 04/12/2020 à 14:23









(CercleFinance.com) - Ryanair a publié aujourd'hui ses statistiques relatives à la ponctualité de ses vols au mois de novembre, montrant que 98% d'entre eux sont arrivés à l'heure. Selon 'Rate My Flight', l'outil de notation de l'expérience client de la compagnie, 92% des 23 000 voyageurs interrogés jugent Ryanair comme excellent / très bon / bon, délivrant aussi des bonnes notes pour l'équipage (94%), le service à bord (93%), la gamme de nourriture et de boissons (86%) et l'embarquement (90%). 'Ryanair Group Airlines a transporté 2 millions de clients en novembre et nous sommes heureux que 98% de nos vols soient arrivés à l'heure', a indiqué le groupe qui rappelle par ailleurs que des mesures de désinfection quotidiennes, le port des masques faciaux obligatoires et des initiatives sans contact sont appliquées.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.