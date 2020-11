Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ryanair : publie ses statistiques du mois d'octobre Cercle Finance • 04/11/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - Ryanair a publié aujourd'hui ses statistiques relatives au mois d'octobre. La compagnie indique avoir transporté 4,1 millions de clients le mois dernier (contre 5,1 millions en septembre) tandis que 97% des vols sont arrivés à l'heure. Ryanair a également publié ses scores d'expérience client 'Rate My Flight' d'octobre. Sur 45 000 répondants, 91% ont évalué leur vol comme 'Excellent/Très bon /Bon', avec des notes élevées pour la convivialité de l'équipage (94%), le service à bord (92%) ), l'embarquement (88%) ou encore la gamme de plats et boissons (86%).

